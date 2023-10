CAN 2023: choc Côte d’Ivoire-Nigéria, le Sénégal dans le groupe de la mort, le tirage au sort complet

La CAF a procédé ce jeudi à Abidjan au tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2023. Un tirage qui a accouché de gros chocs en perspective.

On connait désormais la composition des 6 groupes qui animeront le premier tour de la phase finale de la CAN 2023. Le tirage au sort de la compétition a été effectué ce jeudi au Parc des Expositions d’Abidjan. Champion en titre, le Sénégal a hérité de la poule de mort. Les Lions de la Téranga sont tombés dans le groupe C, aux côtés du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie qui monte de plus en plus en puissance sur le continent.

Hôte du tournoi, la Côte d’Ivoire n’a pas non plus été épargnée. Les Ivoiriens auront fort à faire face au Nigéria, à la Guinée-Equatoriale et à la Guinée-Bissau dans le groupe A. La poule B, composée de l’Egypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique promet également de beaux duels.

Les groupes de la CAN 2023

Groupe A :

Côte d’Ivoire

Nigeria

Guinée Equatoriale

Guinée Bissau

Groupe B :

Egypte

Ghana

Cap-Vert

Mozambique

Groupe C :

Sénégal

Cameroun

Guinée

Gambie

Groupe D :

Algérie

Burkina Faso

Mauritanie

Angola

Groupe E :

Tunisie

Mali

Afrique du Sud

Namibie

Groupe F :

Maroc

RD Congo

Zambie

Tanzanie