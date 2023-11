CAN 2023: ce rôle spécifique confié à Jonathan Morrison

Après avoir été impliqué dans des troubles récents et avoir été placé en garde à vue, Jonathan Morrison est revenu sur sa situation et son rôle entrant dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, lors d’une interview accordée à la RTI le 27 novembre 2023.

Libéré après quelques jours de détention en octobre dernier, le promoteur du tournoi « Cam tchin-tchin » a vivement exprimé sa frustration face à une campagne de diffamation dirigée contre son événement, soulignant que son image était la cible principale.

Morrison a insisté sur le fait que les 19 millions de dettes concernant son entreprise ont été réglés et a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu, en particulier la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), avec laquelle il entretient des relations de travail positives dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023.

En ce qui concerne son rôle spécifique, Morrison a précisé qu’il aspire à susciter l’enthousiasme des Ivoiriens pour l’équipe nationale. Il a mentionné une vidéo conflictuelle qu’il avait créée par colère, dans le but d’influencer les autorités, mais a choisi de ne pas s’étendre davantage sur ce sujet afin d’éviter de raviver des controverses.

Avec cette interview, Jonathan Morrison espère désormais pouvoir se concentrer pleinement sur son rôle dans l’organisation de la CAN 2023 et contribuer au succès du tournoi, tout en œuvrant en faveur de l’unité et de l’enthousiasme des supporters ivoiriens pour leur équipe nationale.