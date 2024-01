CAN 2023, Cameroun: « le problème est plus profond », les lamentations d’Aurélien Chedjou

-Publicité-

Tenu en échec par la Guinée (1-1) pour son entrée en lice, le Cameroun a essuyé une défaite logique face au Sénégal (9-3) vendredi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Peu entreprenants, les Lions Indomptables ont été punis par le réalisme de la bande à Sadio Mané. Une nouvelle contre-performance qui amenuise considérablement les chances de qualification pour le second tour des hommes de Rigobert Song.

Invité dans l’émission Jour de Can, sur la chaîne CANAL+ SPORT Afrique, Aurélien Chedjou s’est prononcé sur la prestation des Camerounais qui peinent à convaincre dans cette CAN: “Le Cameroun est décevant. Ils n’ont pas pris d’initiatives. Le Cameroun a très peu montré à mon goût. Le Sénégal a été entreprenant et a montré de meilleures choses. C’est très pauvre sur le plan du contenu de jeu pour espérer faire quelque chose. Même si à la fin on pouvait revenir à 2-2 sur cette tête de Kévin Nkoudou. Ça aurait été un trompe-l’oeil pour moi. Le Cameroun a très peu proposé ce soir […] Il y a une réelle différence aujourd’hui entre le Sénégal et le Cameroun. Personne ne peut dire le contraire« .

Pour l’ancien international camerounais, le méforme des Lions Indomptables dans ce tournoi ne vient pas forcément des joueurs qui ont fait ce qu’ils peuvent. L’ex-défenseur central invite plutôt à dénicher les problèmes qui empêchent le redécollage di foot camerounais, à la traine depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« C’est très dur de voir le Cameroun ainsi. Je n’ai pas les mots. Je suis sûr que ceux qui sont sur le terrain veulent très bien faire. Mais, il faut se poser les bonnes questions : pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce qu’ils ont tout donné ? Est-ce que le message passe ? Est-ce qu’on s’est bien préparé ? Le problème est tellement profond. Je suis sûr que sur le terrain, les joueurs donnent le meilleur d’eux-même. Ils donnent ce qu’ils peuvent. Il y a vraiment un gouffre entre le Sénégal et le Cameroun« , a-t-il ajouté.

Dos au mur, le Cameroun reste cependant dans la course à la qualification pour le second tour. Une victoire des poulains de Rigobert Song, qui affrontent la Guinée lors de la dernière journée du groupe C, ouvrirait les portes des huitièmes de finale aux Lions Indomptables.