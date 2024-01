CAN 2023, Cameroun: «Je suis quelqu’un de spécial», Rigobert Song répond aux critiques

-Publicité-

Le sélectionneur du Cameroun était ce lundi en conférence de presse, à la veille du match contre la Gambie en 3è journée du groupe C de la CAN 2023. Et Rigobert Song a réagi aux critiques sur son bilan à la tête des Lions Indomptables.

A l’instar de sa Coupe du monde 2022 au Qatar où il a été éliminé dès les phases de poule malgré une victoire contre le Brésil, le Cameroun collectionne les contre-performances. Bancales ces derniers mois avec des défaites assez surprenantes, contre notamment la Namibie et la Russie, les Lions Indomptables n’arrivent toujours pas à redresser la barre.

Engagés dans la CAN 2023 qui se déroule en Côte d’ivoire, les champions d’Afrique 2017 restent sur deux sorties sans défaites, contre la Guinée ( 1-1) et face au Sénégal (1-3). Deux résultats défavorables à la bande à André Onana, qui est déjà en danger, à la veille de son dernier match contre la Gambie, en troisième journée du groupe C. Son seul espoir pour rester dans la course, une victoire face aux Scorpions pour espérer finir dans les quatre meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur Rigobert Song s’est prononcé sur cette rencontre de la dernière chance pour les siens. Le technicien de 47 ans a également répondu aux critiques qui pleuvent sur sa personne, avec son équipe dont la prestation est peu enviable.

« Je sais ce que j’ai à faire… J’ai vécu la pression depuis mon bas âge entant que joueur. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Déjà, je suis quelqu’un de spécial. Je ne panique pas, je ne stresse pas, j’écoute et je comprends les critiques, c’est le football. Je reste posé, je garde ma lucidité et je sais ce qu’il faut faire. On a déjà tout dit. On m’a annoncé mort mais je suis toujours là. Je reste concentré sur le match et je pense que demain on va passer. Moi, je reste focus et je vais gagner», a expliqué l’ancien défenseur. Vivement demain soir pour la confirmation.