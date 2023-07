CAN 2023 : Bonaventure Kalou dévoile ses favoris pour le titre

-Publicité-

L’ancien international ivoirien, Bonaventure Kalou, a dévoilé ses favoris pour la phase finale de la CAN 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire.

Dans un peu plus de cinq mois s’ouvrira la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations. La 34è édition de la grande messe continentale aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Un tournoi de trois semaines pour désigner le successeur du Sénégal, champion en titre et candidat à sa propre succession.

Dans un entretien accordé à Afrik-Foot, l’ancien international ivoirien, Bonaventure Kalou, a livré ses quatre favoris pour le sacre suprême. L’ex-buteur des Eléphants et actuel maire de Vavoua voit les Eléphants dans la liste des grands prétendants aux côtés de trois géants africains. « Je dirais le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et la Côte d’Ivoire », a-t-il notamment confié.



L’ancien footballeur s’est également prononcé sur les chances de la Côte d’ivoire de remporter cette compétition sur son sol. Qualifiés d’office en tant que pays organisateur, les Ivoiriens ne rassurent pas vraiment alors que les hommes de Jean-Louis Gasset disputent également les éliminatoires de la compétition. La Selefanto a d’ailleurs été écrasée par la Zambie (0-3) en juin dernier, lors de la cinquième journée des phases qualificatives.

Pas de quoi inquiéter pour autant Bonaventure Kalou. « Inquiet ? Non. C’est une piqûre de rappel pour tous ceux qui se voyaient déjà trop beaux et très haut. Le football nous rappelle qu’il faut faire preuve de beaucoup d’humilité, respecter les adversaires et être en permanence dans une logique de remise en cause, a justifié l’ancien du PSG. Être bon aujourd’hui ne signifie pas forcément qu’on sera aussi bon demain. Être bon sur un match de Champions League ou de championnat européen ne garantit aucunement qu’on soit bon sur des matchs de coupe d’Afrique. C’est une bonne piqûre de rappel pour permettre à chacun de se remettre en question. Ça permet de remobiliser tout le monde et repartir du bon pied. »

⏱️ TERMINÉ ! La Côte d’Ivoire se fait littéralement CHICOTER par la Zambie en vue des matchs qualificatifs de la CAN 2023 ! 😳



Le pays organisateur s’est incliné 3-0 face aux Zambiens. But CSC totalement improbable de Serge Aurier. 😱



Les Chipolopolos reprennent la première… pic.twitter.com/z1zgIK3U6I — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 17, 2023

