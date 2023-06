CAN 2023: avec le Nigéria et sans le Bénin, Mané donne ses favoris pour le titre

Dans une longue interview accordée à la chaine locale 2STV, Sadio Mané a évoqué la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en Côte d’ivoire. Et le champion en titre a livré ses favoris pour le sacre suprême.

Neutralisé avec le Sénégal à Cotonou (1-1), lors de la cinquième journée des éliminatoires, Sadio Mané ne voit pas le Bénin parmi les grands prétendants pour le trophée de la CAN 2023. Tenants du titre et déjà qualifiés pour la phase finale, les Lions de la Téranga iront à l’assaut d’un second sacre continental en Côte d’ivoire, hôte de cette 34è édition.

S’ils ont les armes pour graver une deuxième étoile sur leur maillot, en témoigne leur démonstration de force face au Brésil (4-2) en amical, la semaine dernière, les Sénégalais vont cependant devoir se défaire de gros concurrents pour atteindre leur objectif, surtout qu’ils seront l’équipe à battre.

Chose qu’en est bien conscience Sadio Mané. De retour en sélection où il a notamment claqué un doublé face à la Seleção, le double Ballon d’Or africain reconnait que la tâche ne sera pas du tout facile pour les siens lors de cette CAN ivoirien. L’ailier bavarois voit même 7 grosses équipes qui pourraient voler la vedette aux champions sénégalais.

« Le boulot qu’on a, c’est de défendre notre titre et ce n’est pas quelque chose de facile sur ce continent. La CAN est pleine de surprises, mais nous connaissons les meilleures équipes habituelles comme l’hôte, le Nigéria, l’Egypte, le Maroc, le Ghana, l’Algérie et le Cameroun. Ces équipes sont les meilleures équipes et nous devons mettre cela au fond de notre esprit » a-t-il déclaré lors d’une interview à 2STV.

Avec 13 points au compteur après la 5e journée des éliminatoires de la CAN, le Sénégal est assuré de terminer le leader du groupe L. Les Lions de la Téranga affronteront le Rwanda, déjà éliminé, en septembre prochain, lors de la dernière journée des éliminatoires. Un match sans enjeu pour les hommes d’Aliou Cissé qui tenteront cependant de boucler la phase qualificative sans défaite. L’autre rencontre de cette poule opposera le Bénin au Mozambique à Maputo.

Deuxièmes au classement avec un point d’avance sur leurs adversaires, les Mambas n’ont besoin que d’un nul pour valider leur ticket pour le voyage en terre ivoirienne. Les Guépards de leurs côtés, n’ont d’autres choix que d’arracher la victoire pour composter leur sésame pour la phase finale du tournoi continental.

