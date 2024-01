CAN 2023 : arrestation de 02 revendeurs de tickets par la police ivoirienne.

- Publicité-

La Police ivoirienne a arrêté deux revendeurs de tickets de matchs de la Coupe d’Afrique des Nations(CAN) 2023. Ces derniers ont été interpelés non loin du stade Félix Houphouët

Le coup de sifflet de la 32eme Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été donné depuis le samedi 13 janvier 2024, en Côte d’Ivoire. Et depuis le début de cette 32eme édition, la gestion de la billetterie est très compliquée pour les organisateurs. En effet des revendeurs se sont infiltrés dans le système. Et ils procèdent à des ventes de tickets dans le marché noir.

Les autorités sécuritaires se sont alors saisies du dossier, suite aux plaintes et dénonciations des supporters. Une traque a donc été lancée contre ces derniers.

Dans la matinée de ce samedi 20 janvier 2024, la police a annoncé l’arrestation de deux suspects. Ces derniers ont été pris près du stade Félix Houphouët Boigny, vers l’AIP Plateau.



Une enquête est alors ouverte afin de démanteler le réseau. Mais aussi pour mettre la main sur tous ceux qui sont impliqués.