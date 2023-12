CAN 2023: Alassane Pléa dit non au Mali

-Publicité-

Appelé par le Mali (pour la énième fois) pour représenter son pays d’origine à la CAN 2023 en Côte d’ivoire, Alassane Pléa a décliné l’invitation du sélectionneur Eric Chelle, selon les informations de Brahim Thiam.

Alassane Pléa ne disputera pas non plus cette CAN 2023 avec le Mali. Approché sans succès par la Fédération malienne lors des précédents rassemblements, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a encore décliné l’appel du sélectionneur Eric Chelle pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

A en croire Brahim Thiam, qui évoquait le sujet sur les réseaux sociaux, « Alassane Plea a décliné la proposition d’Eric Chelle à participer à la CAN 2023 par respect pour les joueurs en place depuis des mois et des années. Il leur souhaite d’aller le plus loin possible dans cette compétition et remercie le coach pour son implication ».

Un nouveau refus qui commence à agacer au pays où plusieurs observateurs se demandent pourquoi la Fédération s’acharne à enrôler ce binational qui a toujours décliné l’appel de son pays d’origine, espérant être sélectionné en équipe de France.

