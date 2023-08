CAN 2023/Alassane Ouattara rassure : « Nous sommes déjà prêts à accueillir la plus grande compétition »

Le dimanche 6 août 2023, Alassane Ouattara, le chef de l’État ivoirien, a déclaré que son pays serait prêt à accueillir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dès le 13 janvier 2024, lors de son discours à la nation de la veille de l’indépendance.

Dans son message à la veille des célébrations du 63e anniversaire de la Côte d’Ivoire, le président Ouattara a souligné qu’« avec l’hospitalité légendaire de nos concitoyens », il est convaincu que la Côte d’Ivoire offrira au monde entier, ce qui se fait de mieux en matière d’hospitalité, atouts culturels et touristiques ». « Je félicite le Premier ministre Patrick Achi et le Gouvernement pour la qualité des infrastructures. J’y associe tous les partenaires nationaux et extérieurs qui contribuent au respect de nos engagements pour l’organisation réussie de cette Can », a-t-il renchéri.

Il a également rassuré les footballeurs éléphants en leur offrant le soutien du gouvernement. « Je voudrais vous assurer de mon soutien, du soutien du gouvernement et de l’ensemble des Ivoiriens. Vous évoluerez dans les conditions les plus optimales lors de cette CAN à domicile. Rendez nos compatriotes encore plus fiers par vos performances ! », a-t-il dit.

Par ailleurs, le président de la République s’est réjoui du déroulement de la 19e édition du championnat du monde de basket du 25 août au 10 septembre 2023. « Je voudrais féliciter nos Éléphants basketteurs, qui se sont, brillamment, qualifiés pour cette prestigieuse compétition au cours de laquelle ils sauront, comme à l’accoutumée, défendre dignement le drapeau ivoirien », a invité Alassane Ouattara.

