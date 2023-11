CAN 2023: Alassane Ouattara prédit Sénégal-Côte d’ivoire en finale

Le président ivoirien Alassane Ouattara s’est prononcé sur les chances des Eléphants à la CAN 2023 qui démarre en janvier prochain. Et le dirigeant de 81 ans voit déjà son pays aller en finale.

Encore quelques semaines et la planète foot vibrera au rythme de la CAN 2023. La plus prisée des compétitions africaines se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Un tournoi d’un mois à l’issu duquel sera connu le successeur du Sénégal, vainqueur de la dernière édition.

Présent à la Chancellerie fédérale à Berlin, en Allemagne, pour la cinquième conférence du G20 « Compact with Africa », le président ivoirien Alassane Ouattara s’est prononcé sur ce tournoi organisé dans son pays. Et le dirigeant de 81 ans pense que son équipe nationale ne quittera pas le tournoi avant la finale. Le chef d’Etat prédit même le Sénégal comme dernier adversaire de la formation de Jean-Louis Gasset.

« Le 13 janvier prochain, nous avons la Coupe d’Afrique des nations où je disais au Chancelier (Olaf Scholz) (…) que j’imagine que la finale sera entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré, rapporté par Afrik-Foot. Et de s’expliquer: « Je promets la coupe à un des deux pays parce que je suis originaire du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. »

Pour rappel, la Côte d’ivoire est logée dans le groupe A avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. De son côté, le Sénégal a hérité du Cameroun, la Guinée et de la Gambie dans la poule C.

