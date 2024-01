CAN 2023, « affaire altercation entre Rigobert Song et Samuel Eto’o » : la FECAFOOT réagit

-Publicité-

Le mardi 16 janvier 2024, la FECAFOOT a rompu le silence sur la rumeur évoquant un incident de confrontation survenu au sein de l’équipe nationale entre Rigobert Song et Samuel Eto’o lors de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Des préoccupations ont émergé ces derniers jours, faisant état d’un manque de sérénité au sein de l’équipe nationale des Lions Indomptables en provenance de la Côte d’Ivoire. En effet, le journaliste Boris Bertolt rapporte un incident survenu lors du match Cameroun-Guinée, où Rigobert Song, alors sur la ligne de touche pour donner des consignes aux joueurs, aurait appris que deux remplacements étaient en cours sans sa demande, les instructions provenant des gradins.

De plus, le journaliste mentionne un désordre au sein de la délégation de la FECAFOOT, indiquant que Mabouang, Lucien Mettomo et Tchoutang ont été expulsés de la délégation et se dirigent vers Abidjan, prévoyant de regagner Yaoundé dans les prochaines heures. Il signale également un épisode de tension à Abidjan, où Maboang Kessack, sur invitation de Samuel Eto’o, aurait été prié de ne pas embarquer à l’aéroport. Par conséquent, le président de la FECAFOOT a promis de le prendre en charge jusqu’à la finale, créant des tensions dans l’environnement de l’équipe.

Par ailleurs, Bertolt évoque l’absence de Choupo Moting dans la liste de Rigobert Song, affirmant que cette décision a été prise par Samuel Eto’o. Cependant, la FECAFOOT nie ces informations dans un communiqué. Blaise Djounang, le secrétaire général de la FECAFOOT, assure qu’il règne une atmosphère sereine au sein de la tanière des Lions et évoque un mouvement de rotation pour expliquer la situation.