CAN 2023 – 8ème de finale: le programme de ce dimanche

Découvrez les rencontres au programme ce dimanche, comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023.

Démarrées samedi avec les victoires, du Nigéria contre le Cameroun, et de l’Angola face à la Namibie, les huitièmes de finale de la CAN 2023 se poursuivent ce dimanche avec deux matchs au programme: Guinée Equatoriale-Guinée et Egypte-RDC.

Sensation de cette 34è édition de la Coupe d’Afrique, la Guinée Equatoriale est sortie première de sa poule, avec notamment des victoires face à la Guinée-Bissau (4-2) et contre la Côte d’Ivoire (4-0). Un parcours parfait du Nzalang Nacional qui va tenter de le confirmer face au Syli national de la Guinée, qualifié pour le second tour en tant que meilleur troisième. Le match est prévu ce soir à partir de 18 heures (GMT+1) au stade Alassane Ouattara.

Egypte-RDC

Deuxième rencontre de la journée, l’Egypte et la RDC s’affrontent ce soir au stade de San Pédro à partir de 21 heures (GMT+1). Qualifiés en étant deuxièmes de leur groupe après trois matchs nuls, les deux équipes vont devoir signer une victoire pour passer en quart de finale. Pour ce match, les Pharaons seront privés de Mohamed Salah et Mohamed El-Shennawy, blessés et forfaits pour le reste de la compétition.

CAN 2024 : où voir les matchs aujourd’hui ?

17h GMT, Guinée équatoriale-Guinée (à suivre sur BeIn Sports 2 en France, TGE en Guinée équatoriale, RTG en Guinée et Canal+ CAN en Afrique subsaharienne)

20h GMT, Egypte-RDC (BeIn Sports 1 en France, BeIn Sports Mena en Egypte, RTNC en RDC, et Canal+ CAN en Afrique subsaharienne)