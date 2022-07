CAN 2022 (F): suivez en direct la finale Maroc vs Afrique du Sud

Hôte du tournoi, le Maroc reçoit l’Afrique du Sud ce samedi au stade Moulay-Abdallah à Rabat, dans le cadre de la finale de la CAN féminine 2022. Suivez la rencontre en direct sur notre site.

Le Maroc et l’Afrique du Sud s’affrontent ce samedi à Rabat, dans le cadre de la finale de la CAN féminine 2022. Un match prévu au stade Moulay-Abdallah à partir de 20 heures (GMT). Qualifiées pour la finale pour la première fois de leur histoire, les Lionnes de l’Atlas vont tenter de décrocher le trophée face aux Sud-africaines qui visent la couronne après leur désillusion face au Nigéria lors de l’édition précédente. Suivez ci-dessous la rencontre en direct.

Auteur d’une phase de groupe impressionnante où il a fini en tête du groupe A devant le Sénégal, le Burkina Faso et l’Ouganda, le Maroc a réalisé jusqu’ici un sans faute avec une victoire laborieuse contre le Botswana en quart de finale (2-1) et le Nigeria en demi-finale après la séance des tirs au but.

En face, les Banyana Banyana sortent de deux victoires consécutives face à la Tunisie (1-0) en quart et la Zambie en demi-finale (1-0), après un carton en phase de poule où les Sud-africaines ont battu le Nigeria (2-1), le Burundi (3-1), le Botswana (1-0).