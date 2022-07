CAN 2022 (F): Nigéria-Zambie ou le choc pour la 3è place

Le Nigéria et la Zambie s’affrontent ce vendredi au stade Mohammed V, dans le cadre du match de classement de la CAN féminine 2022.

Qui pour rejoindre le Maroc et l’Afrique du Sud sur le podium de la CAN féminine 2022? Éliminés en demi-finale par les deux finalistes du tournoi, le Nigéria et la Zambie s’affrontent ce vendredi soir pour la 3è place de la compétition. Un match prévu au stade Mohammed V à partir de 20 heures (GMT).

Triple tenantes du titre et annoncées grandes favoris pour le sacre suprême, les Super Falcons ont été surpris par la valeureuse équipe marocaine qui s’est qualifiée en finale pour la première fois de son histoire. Pas du tout impressionnées par les géantes nigérianes, les Lionnes de l’Atlas ont écartées le Nigéria aux tirs au but (1-1, 5-4 tab). Une grosse déception pour la bande à la capitaine Asisat Oshoala qui entend cependant sortir du tournoi par la grande porte.

Même état d’esprit du côté du staff technique où l’on vise la victoire face à l’équipe zambienne malgré les absences de Rasheedat Ajibade et Ajinde, suspendues lors de la défaite face au Maroc. « Nous avons deux joueurs suspendus suite à des cartons rouges lors du dernier match, et nous avons également quelques joueuses blessées. Donc, il y aura des changements mais nous allons chercher les meilleures jambes qui nous donneraient la victoire vendredi », a déclaré le sélectionneur national Randy Waldrum en conférence de presse.

La médaille de bronze comme objectif

En face, les Copper Queens vont tenter de décrocher leur première médaille de bronze dans cette compétition. Pas attendues à cette étape, les zambiennes joueront certainement détendues, contrairement à leur adversaire qui viendrait sans doute sous pression.

Mais l’équipe zambienne de compte pas brader cette rencontre et entend jouer le match à fond. Alors que la sélection zambienne a annoncé vouloir déposer un recours auprès de la CAF pour faire rejouer sa demi-finale, perdue 1-0 contre l’Afrique du Sud, les Copper Queens espèrent prendre la troisième place sur le podium au cas où leur requête serait rejetée.