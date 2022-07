CAN 2022 (F): mauvaise nouvelle pour le Cameroun avant le choc contre le Nigéria

La sélection camerounaise sera privée de deux de ses cadres pour le choc de ce jeudi soir face au Nigéria. Les Lionnes Indomptables affrontent les Super Falcons en quart de finale à Casablanca.

Les quarts de finale de la CAN Féminine 2022 s’achèvent ce jeudi avec deux rencontres au programme. A Casablanca, le Cameroun défie le Nigéria au stade Mohammed V. Un choc des titans entre deux géants ouest africains en quête d’un match de référence dans ce tournoi.

Une rencontre à double enjeux pour les deux formations. En cas de victoire, la vainqueur se qualifiera non seulement pour les demi-finales, mais aussi pour la Coupe du Monde Féminine 2023 co-organisée par l’Australie et la Nouvelle Zélande. Pour cette partie, le Cameroun sera privé de deux de ses cadres. Les Lionnes Indomptables devront en effet faire sans les services de Ngock Yango Grâce et Ngock Monique. Les deux milieux de terrain sont suspendues suite à une accumulation de cartons jaunes.

Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Gabriel Zabo qui pourrait au moins se rassurer avec l’absence de la super Star Asisat Oshoala blessée dans le camp nigérian. A rappeler que le choc entre les Lionnes Indomptables et les Super Falcons se jouent tout à l’heure à 18 Heures.