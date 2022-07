CAN 2022 (F) : les affiches des quarts de finale, avec un choc Cameroun-Nigeria

Avec la fin des phases de groupe de la CAN féminine 2022 ce dimanche, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale. On aura droit notamment à un choc entre le Cameroun et le Nigeria.

La CAN féminine 2022 va démarrer sa phase à élimination directe le 13 juillet prochain avec les quarts de finale. Huit équipes ont réussi à s’extirper des phases de poules pour s’affronter lors de ce second tour, et il y aura des affiches très intéressantes.

Le Maroc, pays hôte du tournoi, qui a fini premier de son groupe, hérite du petit poucet de la compétition, le Botswana. Un match qui s’annonce abordable pour les Lilbawat Atlas. Le choc de ces quarts de finale opposera le Nigeria au Cameroun, pour un remake des finales des éditions 2014 et 2016. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur groupe, ce qui laisse peu de place aux pronostics pour cette rencontre.

Dans les autres affiches de cette première phase à élimination directe, l’Afrique du Sud partira favorite contre la Tunisie, qualifiée parmi les meilleurs 3es. Enfin, le Sénégal et la Zambie s’affronteront également pour une place dans le dernier carré. Pour rappel, ces quarts de finale sont prévus les 13 et 14 juillet prochains. Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales disputeront la Coupe du Monde, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

Les affiches des quarts de finale

Maroc – Botswana

Zambie – Sénégal

Afrique du Sud – Tunisie

Cameroun – Nigeria