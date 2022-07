CAN 2022 (F) : les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale

Les phases de groupes de la CAN féminine 2022 ont pris fin ce dimanche avec les derniers matchs du groupe C. On connaît désormais les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la compétition.

Tous les matchs des phases de poule de cette édition de la CAN féminine ont été joués. Après des rencontres pleines de surprise, de spectacle et de buts, 8 équipes ont réussi à tirer leur épingle du jeu pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition. Sans surprise, le Maroc, pays hôte du tournoi, termine premier du groupe A (9 pts) et sera au prochain rendez vous. Il sera accompagné du Sénégal (6 pts) qui termine deuxième de la poule.

Dans le groupe B, la Zambie se qualifie en terminant première de la poule avec 7 points. Elle sera accompagnée du Cameroun qui prend la deuxième place avec 5 points. La Tunisie verra également les quarts de finale en tant que meilleur troisième. Enfin, dans le groupe C, L’Afrique du Sud (9 pts), le Nigeria (6 pts), et le Botswana (en tant que meilleur 3è) ont décroché aussi leur ticket pour le second tour de la CAN féminine 2022.

Les matchs des quarts de finale se joueront les 13 et 14 juillet prochains. Les quatre équipes demi-finalistes seront directement qualifiées pour la Coupe du Monde, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale

-Maroc

-Sénégal

-Zambie

-Cameroun

-Tunisie

-Afrique du Sud

-Nigeria

-Botswana