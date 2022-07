CAN 2022 (F) : l’équipe-type de la phase de groupes

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé son équipe-type de la phase de poules de la CAN féminine 2022. On y retrouve notamment deux joueuses du Maroc, pays hôte.

La CAN féminine 2022 a bouclé sa phase de groupes. Après des matchs intéressants et passionnants, huit équipes ont réussi à se hisser en quarts de finale. Alors que le second tour de la compétition débute ce mercredi, la CAF a dévoilé son équipe type des phases de groupes.

Quatre sélections ont placé deux joueuses dans ce onze notamment, le Maroc (pays-hôte), l’Afrique du Sud, auteur d’un sans-faute, ainsi que la Zambie et le Nigeria. Tous qualifiés pour les quarts, le Cameroun, la Tunisie et le Botswana placent quant à eux une joueuse. Élue meilleure joueuse de la phase de groupes, la milieu marocaine Ghizlane Chebbak fait évidemment partie de ce onze, tout comme la nigériane Rasheedat Ajibade, elle aussi très en vue, ou encore la star camerounaise, Ajara Nchout.

Pour rappel, les quarts de finale de la compétition débutent ce mercredi, avec un duel entre le Sénégal et la Zambie à 18h (GMT+1). Plus tard dans la soirée, le Pays hôte, le Maroc affrontera le petit poucet du tournoi, le Botswana.

L’équipe type des phases de groupes de la CAN 2022