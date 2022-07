CAN 2022 (F): le sélectionneur du Maroc prévient le Nigéria

Le Maroc défie le Nigéria ce lundi dans le cadre de la demi-finale de la CAN féminine 2022. Une mission pas impossible pour le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas, Reynald Pedros, qui voient ses filles vaincre le triple champion en titre.

Après quelques jours de pause, la CAN Féminine 2022 reprend ses droits avec les rencontres des demi-finales. Ce lundi, s’affronteront au stade Moulay Abdallah le Maroc et le Nigéria. Un duel entre les Lionnes de l’Atlas qui rêvent d’atteindre la finale pour la première fois de leur histoire et les Super Falcons, tenantes du titre.

En conférence de presse dimanche soir, Reynald Pedros s’est prononcé sur ce choc qui ne donne pas les Marocaines favorites. Et le sélectionneur national a affirmé que ses protégées ont préparé cette rencontre comme les précédentes, soit «avec beaucoup de sérieux et d’application». Elles se sont «bien reposées» et ont les «batteries rechargées» sans «pression négative».

Pour ce qui est du Nigeria, c’est simplement «la meilleure équipe africaine». «On connaît l’adversaire et on sait à qui on a à faire», explique le technicien français. «Tout est possible», ajoute-t-il tout en admettant que «ce sera difficile».

Pour Pedros, les Lionnes sont «capables de rivaliser avec cette équipe. On fera tout pour atteindre cette finale». Il conclut en mettant en avant le travail remarquable de la Fédération royale marocaine de football: «on est un exemple parfait de ce que peut faire un pays africain avec son équipe féminine».

Nesryne El Chad, défenseure de l’Équipe nationale, explique que ses coéquipières sont «très heureuses d’être ensemble» et de pouvoir «jouer une CAN en famille» mais avec «toujours autant de sérieux». Contre le Nigeria, il faudra être «très rigoureuse en défense, on se doit de rester costaud. Être le pays hôte ça nous donne un truc en plus».