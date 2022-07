CAN 2022 (F): le sélectionneur du Cameroun viré?

Selon les informations de la presse camerounaise, le sélectionneur national de l’équipe féminine, Gabriel Zabo, aurait été déchargé provisoirement de ses fonctions, alors que le technicien fait l’objet de critiques, après les deux nuls concédés par les Lionnes Indomptables à la CAN Féminine 2022.

L’information reste à confirmer par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) mais selon la presse locale, Gabriel Zaba ne serait plus le sélectionneur des Lionnes Indomptables. Le technicien aurait été suspendu provisoirement de ses fonctions.

L’entraîneur aurait été remplacé par Serge Noah qui est le Directeur national technique de l’équipe des Camerounaises (DTN). Zabo aurait été suspendu pour le reste du tournoi, après les deux nuls contre la Zambie et le Togo. Durant le processus, les Lionnes n’ont marqué qu’un seul but, c’était face à la sélection togolaise.

Gabriel Zabo est très critiqué depuis qu’il est à la tête des Lionnes Indomptables du Cameroun. Il est reproché au technicien local son manque d’innovation et son style de jeu assez fade et prévoyant. Avec pourtant un effectif bien garni, les Lionnes Indomptables peinent en effet à convaincre dans ce tournoi. Face aux Éperviers en deuxième journée, les Camerounaises ont été dépassés tactiquement par leurs adversaires plus réalistes surtout en seconde période.

🔴 Selon le journaliste Mirabeau MAHOP et son Consultant Yves TCHAMADEU de @canal2inter, Serge Noah (DTN) a pris les rênes de la sélection féminine du Cameroun.



Gabriel Zabo est mis provisoirement sur la touche pour la suite de la compétition au Maroc. ❌



(@MarcCHOUAMO) — CFOOT (@cfootcameroun) July 7, 2022