CAN 2022 (F) : le programme des quarts de finale

Après les matchs de la phase de groupe, les quarts de finale de la CAN féminine 2022 sont au rendez-vous à partir de ce mercredi. Découvrez le programme complet de ce second tour de la compétition.

A l’issue des phases de groupes de cette CAN, huit équipes ont réussi à tirer leur épingle du jeu pour se hisser en quarts de finale. Ces nations vont se livrer des batailles ardues pour tenter de décrocher une place en demi-finale de la compétition, qualificative pour la prochaine coupe du monde féminine.

Les matchs de ce second tour vont débuter ce mercredi, avec un duel entre le Sénégal et la Zambie à 18h (GMT+1). Plus tard dans la soirée, le Pays hôte, le Maroc, ambitionne de poursuivre son rêve face au Botswana, invité surprise de cette phase de la compétition. Le jeudi, vont se dérouler les deux derniers matchs de ces quarts de finale. Le choc Cameroun-Nigeria (18h, GMT+1), très attendu, est une finale avant l’heure et laissera un cador sur le carreau. Enfin, la Tunisie tentera de surprendre l’Afrique du Sud, finaliste de la dernière édition.

Pour rappel, les 4 demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Les perdants des quarts de finale s’affronteront dans des repêchages qui permettront à deux sélections de participer à des barrages intercontinentaux.

Le programme des quarts de finale (GMT+1)

Mercredi 13 juillet

18h, Zambie-Sénégal

21h, Maroc-Botswana

Jeudi 14 juillet

18h, Cameroun-Nigeria

21h, Afrique du Sud-Tunisie