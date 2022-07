CAN 2022 (F): le Nigéria sous pression, le Botswana pour la confirmation, le programme de ce jeudi

Découvrez les rencontres de ce jeudi, comptant pour la deuxième journée du groupe C de la CAN Féminine 2022. Nigéria vs Botswana et Afrique du Sud vs Burundi sont les affiches du jour.

La deuxième journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022 s’achève ce jeudi avec les rencontres du groupe C. Tenant du titre, le Nigéria affronte le Botswana à Rabat. Surpris par l’Afrique du Sud (1-2) en première journée journée, les Super Falcons sont dos au mur avant de disputer ce match. Tout résultat autre que la victoire pourrait leur être préjudiciable.

Une bien mauvaise posture pour la nation la plus titrée dans ce tournoi qui doit également faire sans la présence de sa capitaine Asisat Oshoal, forfait pour le reste de la compétition. L’attaquante du FC Barcelone est out pour cette CAN en raison d’une blessure aux ligaments contractée lors de la rencontre face aux Sud-africaines.

En face, le Botswana joue sa qualification pour les quarts de finale. Large vainqueur du Burundi (4-2), les Zèbres vont tenter de remettre ça face à des Nigérianes visiblement prenables. Une mission pas impossible pour les braves botswanaises qui disputent leur première phase finale dans ce tournoi.

L’Afrique du Sud pour la confirmation

Dans l’autre rencontre de cette journée du jeudi, l’Afrique du Sud se mesurera face au Burundi. Deuxième du groupe C, les Banyana Banyana jouent leur qualification pour les quarts de finale dans ce tournoi. Bourreaux des Nigérianes, la formation sud-africaine parte logiquement favorite dans ce match qui a tout de même l’allure d’un piège pour les deux formations qui visent le même objectif: la victoire.

Oui, car le Burundi n’a certainement pas dit son dernier mot dans cette compétition. Malgré leur naufrage face aux Botswanaises, les Hirondelles sont toujours dans la course au prochain tour et vont sûrement jouer crânement leur chance. La bataille risque donc d’être rude et seule l’équipe la plus entreprenante aura gain de cause. Vivement donc ce soir (17h GMT).

Le programme de ce jeudi 7 juillet 2022:

17h00 Afrique du Sud-Burundi

20h00 Botswana-Nigeria