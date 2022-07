CAN 2022 (F): le Maroc s’offre le Botswana et se hisse en demi-finale

Le Maroc a disposé du Botswana (2-1) ce mercredi à Rabat, en quart de finale de la CAN Féminine 2022. Une victoire précieuse des Lionnes de l’Atlas qui se qualifient pour les demi-finales.

Pays organisateur de la CAN Féminine 2022, le Maroc disputera également les demi-finales de la compétition. Les Lionnes de l’Atlas se sont qualifiées pour le dernier carré après leur victoire face au Botswana ce mercredi. Dans un match disputé à Rabat, l’équipe chérifienne s’est imposée sur le score de 2-1.

Neutralisée par les Zèbres en première période grâce à Keitumetse Dithebe qui a répliqué à la 7e minute avec le but de l’égalisation après l’ouverture du score signée Sanaâ Mssoudy à la 3e minute, la formation marocaine a arraché la victoire au retour des vestiaires. Lancée par la virevoltante capitaine des Lionnes, Ghizlane Chebbak désignée «Woman of the match», le Maroc a en effet scellé le sort de la partie sur un nouveau but marqué par Yasmin Mrabet à la 59è minute.

Le Maroc se hisse donc en demi-finale et affrontera le vainqueur du match Cameroun/Nigeria, prévu jeudi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Un exploit pour les Lionnes de l’Atlas qui valident également leur ticket pour la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, pour la première fois de leur histoire.