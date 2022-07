CAN 2022 (F): le Maroc renverse le Nigéria et rejoint l’Afrique du Sud en finale

Le Maroc a battu ce lundi soir le Nigéria réduit à neuf aux tirs au but (1-1, 5-4 tab) en demi-finale de la CAN féminine 2022. Un exploit des Lionnes de l’Atlas qui rejoignent l’Afrique du Sud en finale.

Le Maroc va disputer sa première finale d’une coupe d’Afrique féminine. Les Lionnes de l’Atlas se sont qualifiées pour le sprint final de la CAN féminine 2022 après leur exploit de ce lundi soir face au Nigéria en demi-finale. Opposée aux Super Falcons, tenantes du titre, l’équipe marocaine s’est imposée aux tirs au but (1-1, 5-4 tab).

Dans un match très serré, il a fallu attendre la seconde période pour voir le jeu se décanter. Réduites à dix au retour des vestiaires suite à l’expulsion d’Halimatu Ayinde, les Nigérianes vont ouvrir le score à l’heure de jeu sur une réalisation de Yasmin Amrabet qui marque contre son camp. Mais très vite, l’équipe chérifienne va réagir avec une égalisation signée Sanaa Mssoudy.

Un score qui restera inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire malgré une nouvelle expulsion dans le camp nigérian, portant cette fois-ci le nom de Rasheedat Ajibade. Les 2 fois 15 minutes des prolongations ne réussiront pas non plus à faire évoluer le score qui est resté muet jusqu’au coup de sifflé final. Il fallu donc recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Une épreuve qui a souri aux Marocaines qui ont réussi 5 tirs contre 4 pour les Nigérianes.

Le Maroc remporte donc la rencontre et obtient son billet pour la finale. Les Lionnes de l’Atlas affronteront l’Afrique du Sud qui a battu la Zambie (1-0) dans l’autre demi-finale. Après avoir éliminé les tenantes du titre, les Marocaines vont-elles éjecter les vice-championnes? Rendez-vous le 23 juillet prochain au stade omnisports Moulay-Abdallah à Rabat.