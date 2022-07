CAN 2022 (F): l’Afrique du Sud écrase le Burundi et file en quart de finale

L’Afrique du Sud a battu le Burundi (3-1) ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C de la CAN Féminine 2022. Un succès précieux pour les Banyana Banyana qui valident leur ticket pour les quarts de finale.

Comme en 2018, l’Afrique du Sud disputera les phases à élimination directe de la CAN Féminine 2022 qui se déroule au Maroc. Les Banyana Banyana ont validé leur ticket pour les quarts de finale après leur victoire de ce jeudi face au Burundi. Dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe C, les Sud-africaines se sont imposées sur le score de 3-1.

Fortes de leur prestation XXL contre le Nigéria (2-1) en première journée, les Banyana Banyana ont lancé très tôt les hostilités avec des assauts éclairs sur la défense adverse. Idéalement lancée par Cesane à la 20è minute, Thembi Ngatiana ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score pour la plus grande joie des maigres supporters sud-africains venus pousser leur équipe.

Mais le bonheur des Banyana Banyana ne sera que de courte durée puisque dix minutes seulement après le but sud-africain, les Hirondelles recollaient la marque. Aniella Uwimana va en effet égaliser pour son équipe sur une passe décisive de Djafari. Va alors s’en suivre une séquence improbable avec les Sud-africaines qui profitent de la nonchalance de leur adversaire, peut être encore entrain de fêter leur but, pour reprendre l’avantage au score. Une nouvelle réalisation signée cette fois-ci du milieu de terrain Jermaine Seoposenwe.

Au retour des vestiaires, les filles de l’entraîneuse Desiree Ellis vont se mettre définitivement à l’abri avec un troisième but sur penalty inscrit par la remplaçante Linda Linda Maserame Motlhalo. Score final: 3-1. L’Afrique du Sud remporte donc la partie et prend provisoirement la tête du groupe C devant le Botswana qui affronte le Nigéria dans l’autre rencontre de cette poule.