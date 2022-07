CAN 2022 (F): l’Afrique du Sud écarte la Zambie et file en finale

Avec un but inscrit en toute fin de rencontre, l’Afrique du Sud a battu la Zambie (1-0) ce lundi en demi-finale de la CAN féminine 2022. Un succès précieux des Banyana Banyana qui filent en finale.

Vice-champion en titre, l’Afrique du Sud va disputer la finale de la CAN féminine 2022. Les Banyana Banyana se sont qualifiées pour le sprint final après leur victoire de ce lundi face à la Zambie. Dans un match disputé au stade Mohammed V de Casablanca, l’équipe sud-africaine s’est imposée dans les derniers instants de la partie sur une réalisation de Linda Motihalo sur penalty.

Favoris avant le coup d’envoi face à la surprenante équipe zambienne, l’Afrique du Sud a longtemps trimé avant d’avoir gain de cause. Malgré leur discipline tactique et les raids de leurs attaquants, les Banyana Banyana ont du rentrer au vestiaire sur le score de 0 but partie. La reprise a également été à l’image des 45 premières minutes avec des occasions franches de part et d’autres. Les Copper Queens se montraient même de plus en plus dangereuses aux abords des camps sud-africains…..jusqu’à la 94è avant de concéder l’ouverture du score sur une faute de Jermaine Seoposenwe dans sa surface de réparation.

L’Afrique du Sud remporte donc la partie et se qualifie pour la finale pour la deuxième fois consécutive. Les Copper Queens affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Nigéria et le Maroc.