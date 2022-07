CAN 2022 (F): la Zambie punit le Nigéria et se hisse sur la 3è marche du podium

La Zambie a battu le Nigéria (1-0) ce vendredi soir au stade Mohammed V à Casablanca, à l’occasion du match pour la 3è place de la CAN féminine 2022. Un exploit des Copper Queens qui se hissent sur la 3è marche du podium.

C’est finalement la Zambie qui accompagnera le Maroc et l’Afrique du Sud sur le podium de la CAN féminine 2022. Les Copper Queens ont effet décroché la médaille de bronze après leur victoire de ce vendredi soir face au Nigéria. Dans un match disputé au stade Mohammed V, l’équipe zambienne s’est imposée sur le score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Chiamaka Nnadozia à l’heure de jeu, qui a marqué contre son camp.

Amoindri dans ce match, handicapé surtout par les absences de Rasheedat Ajibade et Ayinde, suspendues lors du match face au Maroc (1-1, 4-5 tab) en demi-finale, le Nigéria n’a pas vraiment pesé dans cette partie. Malgré leur nette possession de la balle (60% contre 40 pour la Zambie), les nigérianes ont été très peu dangereuses devant les cages adverses. En témoigne leur quatre petits tirs cadrés dans la rencontre.

L’équipe zambienne remporte donc sa première médaille de bronze dans cette compétition. Un grand exploit des Copper Queens qui disputeront également la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.