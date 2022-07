CAN 2022 (F) : la Zambie bat le Sénégal aux tirs au but et file en demi-finale

A l’occasion de la première affiche des quarts de finale de la CAN féminine 2022 ce mercredi, la Zambie s’est défaite du Sénégal aux tirs au but (4-2). Les Coppers Queens filent en demi-finale et se qualifient par la même occasion à la Coupe du Monde féminine en 2023.

L’aventure continue pour la Zambie. Opposées au Sénégal en quart de finale de la CAN féminine 2022, les Zambiennes se sont imposées aux tirs au but (4-2), après avoir été tenues en échec (1-1) au terme des 90 minutes réglementaires et de la prolongation. Pourtant, les Sénégalaises semblaient avoir fait le plus dur.

En effet, après une première mi-temps sans but, les protégées du sélectionneur Mame Moussa Cissé ouvraient le score par Ndeye Guenar Ndiaye (61e). Mais la Zambie va revenir au score neuf minutes plus tard grâce à Avell Chitundi. Le score ne va plus bouger avant la fin du temps réglementaire et au terme de la prolongation. Les deux équipes devaient donc se départager aux tirs au but.

Et à ce jeu, ce sont les Zambiennes qui se sont montrées les plus adroites. Les Copper Queens ont remporté la séance par 4 tirs à 2, se qualifiant ainsi pour les demi-finales de la compétition. Elles seront également présentes à la Coupe du Monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août de l’année prochaine, une première dans leur histoire.