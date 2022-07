CAN 2022 (F): HRW dénonce l’exclusion de la zambienne Barbra Banda et s’en prend à la FIFA

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé l’exclusion de la zambienne Barbra Bandan de la CAN féminine 2022. La capitaine des Copper Queens a été écartée du tournoi en raison de son taux de testostérone supérieure à la normale pour une femme.

Première footballeuse à réaliser deux triplés dans l’histoire des Jeux Olympiques, après ses six buts en phase de poule lors de l’édition 2021 à Tokyo au Japon, Barbra Banda regarde depuis son écran de télé les exploits des Chipolopolos dames à la CAN féminine 2022. Convoquée avec la sélection zambienne pour la CAN Féminine 2022 qui se déroule au Maroc, la buteuse a été écartée du tournoi après « vérification » de son « genre » qui « n’a pas rempli les critères fixés par la CAF», selon les explications de la Fédération zambienne de football.

Si la CAF n’a pas officiellement communiqué sur les raisons de cette exclusion, l’ONG Human Rights Watch est montée au créneau pour dénoncer des tests stigmatisants. « Ces procédures de test sexuel sont des violations flagrantes des droits de l’homme car elles sont stigmatisantes, stéréotypées et discriminatoires. La FIFA, la plus haute autorité mondiale du football, a une politique qui encourage de tels tests, contrairement aux responsabilités de l’organisation en matière de droits de l’homme« , peut-on lire sur le site l’ONG.

« Dans le cas de Banda, la Confédération africaine de football (CAF) semble avoir effectué le test sexuel, bien qu’un porte-parole de la CAF l’ait par la suite nié. Un représentant de l’Association de football de Zambie a déclaré que la CAF avait effectué le test, mais a reconnu que l’organisation nationale était également obligée de tester le sexe de ses joueurs. Des politiques comme celle de la FIFA signifient que les footballeuses sont soumises à une surveillance basée sur des stéréotypes de genre et des caractéristiques corporelles« , a-t-elle poursuivi.

« Peu importe qui a effectué le test sexuel sur Banda, ses informations médicales ont maintenant été divulguées – une violation manifeste de son droit à la vie privée. Pour s’acquitter de ses responsabilités internationales en matière de droits humains, la FIFA doit changer de cap, ajuster sa politique et rester ferme aux côtés des athlètes féminines actuelles et futures« , a conclu HRW.

Malgré l’absence de sa capitaine, la Zambie poursuit cependant plutôt bien sa campagne dans cette phase finale de la CAN 2022. Les Copper Queens ont validé leur ticket pour les demi-finales du tournoi et la Coupe du monde féminine 2023, co-organisées par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.