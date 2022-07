CAN 2022 (F): Cameroun, Tunisie, Togo, le programme de ce samedi

La troisième et dernière journée des phases de groupe de a CAN Féminine 2022 se poursuit se poursuit ce samedi avec l’entrée en lice de la poule B. Tunisie-Cameroun et Togo-Zambie sont les affiches au programme.

Les quatre sélections (Cameroun, Tunisie, Zambie et Togo) du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations 2022 jouent, ce samedi, leurs dernières chances pour la qualification aux quarts de finale. A Casablanca, la Tunisie va croiser les crampons avec le Cameroun.

Un duel entre le 2è et le 3è qui s’annonce très disputé et à l’issue duquel il y aura fatalement un heureux et un déçu. Les Lionnes Indomptables restent sur deux sorties sans victoire-face à la Zambie (0-0) et contre e Togo(1-1)-alors que les Aigles de Carthage ont enregistré une victoire (4-1 face au Togo) et une défaite (1-0 contre la Zambie).

L’autre match du jour s’annonce également attrayant. Il opposera la Zambie, leader du groupe avec 4 points, et le Togo, dernier avec une seule unité. Là aussi, l’enjeu est de taille pour la qualification aux quarts.

Dans ce groupe, dont les derniers matchs se joueront à la même heure, le suspense reste entier. Et il est certain que l’on ne connaitra les noms des deux pays qualifiés qu’à l’issue du coupe de sifflet final.

Cameroun-Tunisie et Zambie-Togo sont à suivre sur beIN Sports HD 3, le groupe qatari étant détenteur exclusif des droits de la compétition, mais également via Arryadia, troisième chaîne du groupe SNRT, dans sa version TNT HD.