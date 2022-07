CAN 2022 (F): Cameroun, Nigéria, Afrique du Sud, le programme choc de ce jeudi

Les quarts de finale de la CAN Féminine 2022 s’achèvent ce jeudi avec quatre rencontres chocs au programme. Cameroun-Nigéria et Afrique du Sud-Tunisie sont les affiches du jour.

Ce jeudi, on connaîtra les derniers qualifiés pour les demi-finales de la CAN Féminine 2022 qui se déroule dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc. Quatre équipes sont en lice pour les deux derniers billets qualificatifs pour le dernier carré. Il s’agit du Nigéria, tenant du titre, du Cameroun, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie.

Au stade Mohamed V à Casablanca, le Nigéria et le Cameroun s’affronteront dans un match qui fera office de finale avant l’heure et laissera un cador sur le carreau. Onze fois vainqueurs du tournoi, les Super Falcons partent favorites, au moins sur le papier. Sortie deuxième du groupe C, l’équipe nigériane a réalisé deux victoires pour une défaite (surprise) contre l’Afrique du Sud (1-2) en phase de poule.

En face, le bilan est beaucoup plus mitigé avec les Lionnes Indomptables qui doivent leur présence à ce stade du tournoi à leur victoire à l’arrachée contre la Tunisie (2-0) et troisième et dernière journée du groupe B. Mais pour Falone Meffometou, les siennes sont prêtes à tout donner pour la victoire face à l’ogre nigérian.

« C’est vrai que nous avons toujours perdu contre le Nigéria, mais nous allons tout mettre en œuvre pour nous qualifier car nous avons les atouts nécessaires… L’état d’esprit est bon, les filles sont concentrées, on donnera tout », a-t-elle confié à la presse camerounaise.

L’Afrique du Sud comme en 2018

L’autre affiche de ces quarts de finale opposera l’Afrique du Sud à la Tunisie. Finaliste malheureuse de la dernière édition, les Banyana Banyana rêvent de monter sur le toit africain. Une mission pas impossible pour l’équipe Sud-africaine qui a fini première de sa poule devant notamment le Nigéria. Les Aigles du Carthage ont donc du pain sur la planche, elles qui n’ont enregistré qu’une seule victoire dans ce tournoi, contre le Togo (4-1) en première journée.

A noter que les 4 demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du monde féminine 2023, tandis que les perdants des quarts de finale s’affronteront dans des repêchages qui permettront à deux sélections de participer à des barrages intercontinentaux.

Le programme des quarts de finale (heure GMT+1)

Jeudi 14 juillet

18h, Cameroun-Nigeria

21h, Afrique du Sud-Tunisie