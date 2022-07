CAN 2022 (F): à quelle heure et sur quelles chaines suivre en direct Sénégal-Maroc?

Le Sénégal et le Maroc s’affrontent ce vendredi à Rabat, dans le cadre de la troisième journée du groupe C de la CAN Féminine 2022. A quelle heure et sur quelles chaines suivre en direct cette bataille pour la première place entre les Lionnes de la Téranga et de l’Atlas.

Le Sénégal affronte, ce vendredi 8 juillet au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc, dans le cadre de la troisième et ultime journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022. Déjà qualifiées pour les quarts de finale, les Lionnes de la Téranga tenteront de prendre la première place de cette poule face à des Lionnes de l’Atlas, également assurées de disputer les phases à élimination directe, qui visent aussi le fauteuil de leader.

Hôte du tournoi, le Maroc a réalisé jusqu’ici un sans-faute avec deux victoires en deux sorties, face au Burkina Faso (1-0) puis contre l’Ouganda (3-1). De leur côté, les Lionnes sénégalaises ont d’abord disposé de l’Ouganda (2-0), ensuite du Burkina Faso (1-0). La rencontre est à suivre sur beIN Sports HD 3, le groupe qatari étant détenteur exclusif des droits de la compétition, mais également via Arryadia, troisième chaîne du groupe SNRT, dans sa version TNT HD.

Le Burkina Faso et l’Ouganda pour l’honneur

A noter qu’un choc non moins important, du point de vue du spectacle, est également au programme ce vendredi. Il s’agit de la bataille pour la troisième place du groupe C entre le Burkina Faso et l’Ouganda. Déjà éliminées de la compétition, les deux équipes qui restent sur deux défaites consécutives, vont vouloir finir leur tournoi par une victoire. Malgré donc son statut de match sans enjeux, cette bataille des éliminées risque donc d’être âprement disputée.