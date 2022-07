CAN 2022 (F):  à quelle heure et sur quelles chaines suivre Afrique du Sud vs Maroc?

Hôte du tournoi, le Maroc reçoit l’Afrique du Sud ce samedi au stade Moulay-Abdallah à Rabat, dans le cadre de la finale de la CAN féminine 2022. A quelle et sur quelles chaines suivre la rencontre en direct?

Le Maroc et l’Afrique du Sud s’affrontent ce samedi à Rabat, dans le cadre de la finale de la CAN féminine 2022. Un match prévu au stade Moulay-Abdallah à partir de 20 heures (GMT). Qualifiées pour la finale pour la première fois de leur histoire, les Lionnes de l’Atlas vont tenter de décrocher le trophée face aux Sud-africaines qui visent la couronne après leur désillusion face au Nigéria lors de l’édition précédente.

Auteur d’une phase de groupe impressionnante où il a fini en tête du groupe A devant le Sénégal, le Burkina Faso et l’Ouganda, le Maroc a réalisé jusqu’ici un sans faute avec une victoire laborieuse contre le Botswana en quart de finale (2-1) et le Nigeria en demi-finale après la séance des tirs au but.

En face, les Banyana Banyana sortent de deux victoires consécutives face à la Tunisie (1-0) en quart et la Zambie en demi-finale (1-0), après un carton en phase de poule où les Sud-africaines ont battu le Nigeria (2-1), le Burundi (3-1), le Botswana (1-0).

La rencontre Maroc-Afrique du Sud sera retransmise en direct sur beIN Sports HD 3, le groupe qatari étant détenteur exclusif des droits de la compétition, mais également via Arryadia, troisième chaîne du groupe SNRT, dans sa version TNT HD.