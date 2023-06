Camille Makosso: les véritables raisons de l’arrestation de sa sœur Lolo Beauté

Alors que les rumeurs continuent de circuler à propos des véritables motifs entourant l’arrestation de Lolo Beauté, les récents éclaircissements provenant d’un média ivoirien dissipent enfin le voile de mystère entourant cette affaire.

L’influenceuse ivoirienne Lolo Beauté a été arrêtée le samedi 3 juin 2023 à l’aéroport Félix Houphouet Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire après l’atterrissage de son vol en provenance de la France. Si certains blogueurs ont rapidement répandu des rumeurs accusant la sœur de Camille Makosso, d’être impliquée dans un trafic de drogue, les informations rapportées par le média ivoirien Afrique sur 7 confirment que cette interpellation de la sœur cadette de Camille Makosso fait suite à l’exhibition de ses parties intimes dans une vidéo diffusée sur la toile

En effet, lors d’une diffusion en direct le dimanche 26 février 2023 où elle pratiquait une séance d’épilation, Lolo Beauté a malencontreusement laissé tomber sa serviette, dévoilant ainsi sa partie intime. Cette exhibition de son s3xe a été largement diffusée sur la toile, entraînant une série de réactions et de condamnations.

- Publicité-

Lolo Beauté dans le viseur de la justice depuis 3 mois

Suite à cet incident, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a pris des mesures à l’encontre de Lolo Beauté, restreignant notamment son compte Facebook et sa capacité de monétisation pour une période de trente jours. Dans la foulée, le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Richard Christophe Adou, avait également ouvert une enquête sur cette affaire.

Lors d’un exposé organisé par la HACA sur le rôle des activistes, blogueurs et influenceurs dans la diffusion de contenus audiovisuels en ligne, le procureur Adou avait déjà évoqué l’ouverture prochaine d’une enquête concernant Lolo Beauté. Il avait fermement condamné l’acte d’exhibition publique, qualifiant cet acte de « scandaleux » et soulignant la nécessité de préserver la moralité et la sensibilité des utilisateurs des réseaux sociaux, y compris les enfants.

Le procureur avait également rappelé que la poursuite judiciaire était un processus secret et que l’arrestation d’une personne était distincte de la mise en œuvre des poursuites. « On travaille dans le secret et on ne se saisit de la question que lorsqu’on veut faire subir la rigueur de la loi à la personne, mais encore faudrait-il que cette personne soit en Côte d’Ivoire. Tout ce qu’on peut faire quand la personne n’est pas en Côte d’Ivoire, c’est d’utiliser la coopération judiciaire », avait déclaré le procureur.

- Publicité-

Ainsi, trois mois après l’incident retentissant de la fuite de sa nudité, qui avait provoqué une onde de choc chatoyante sur la toile, Lolo Beauté, qui avait été ciblée par le procureur, a été arrêtée lors de son retour à l’aéroport Félix Houphouet-Boigny de Port-Bouët.

Il reste à savoir si les multiples requêtes d’amendes honorables formulées par Lolo Beauté, ainsi que ses vidéos de mea-culpa, seront suffisantes pour lui permettre de se tirer de cette affaire.

Articles similaires