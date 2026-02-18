Camille Gottlieb révèle que son brushing glamour a été réalisé par Stéphane Madinier

Le Festival du Cirque de Monte-Carlo s’est déroulé à Monaco du 16 au 25 janvier derniers. Cet événement, qui a lieu chaque mois de janvier, est placé sous la présidence de Stéphanie de Monaco.

Stéphanie de Monaco est intervenue à cinq reprises durant la manifestation, généralement accompagnée de ses enfants Louis et Pauline Ducruet ainsi que de sa fille cadette, Camille Gottlieb. Camille, présente à l’ouverture et à la clôture aux côtés de sa mère, s’est notamment fait remarquer par de longues boucles blondes réalisées par son coiffeur habituel.

Le 17 février, soit un mois après la 48e édition, Camille Gottlieb a publié sur Instagram une série de photos choisies. Sur ces images, elle apparaît tour à tour en robe noire et en smoking, des pièces signées Elisabetta Franchi ; elle est la nièce du prince Albert.

Transformations capillaires et techniques

À la fin de 2025, la jeune femme arborait des cheveux mi-longs ondulés, arrivant juste sous les épaules. Lors du festival, sa chevelure présentait en revanche de longues mèches atteignant le bas des omoplates, rendues possibles par des extensions couleur blond champagne de la marque Great Lengths.

Ces extensions, utilisées par des célébrités telles que Demi Moore, Paris Jackson, Madelyn Cline ou Millie Bobby Brown, ont été posées par Laetitia Perez au Salon dirigé par Stéphane Madinier, le coiffeur préféré de Camille à Monaco. Stéphane Madinier a ensuite procédé au coiffage : brushing glamour, volume sur le haut de la tête et au niveau de la frange rideau, et mouvement travaillé façon beach waves sur les longueurs.

Souvent comparée à sa grand-mère Grace de Monaco en raison de ses traits et de sa chevelure blonde, Camille Gottlieb a également expérimenté des colorations. Elle a demandé à plusieurs reprises à Stéphane Madinier de passer au brun. Sa dernière métamorphose remontait à 2024, lorsqu’elle avait opté pour un carré long, lisse et châtain doré. Deux ans plus tôt, elle avait dévoilé sur Instagram sa première transformation capillaire en optant pour un châtain plus foncé mettant en contraste la clarté de son regard.