Camille Combal quitte NRJ : Jeremstar, Cauet ou Manu Levy pressentis pour le remplacer

Le départ imminent de Camille Combal de la tranche 16h-19h sur NRJ, programmé pour le 26 juin 2026, marque une nouvelle étape dans la difficile gestion des programmes de la station. Après près de deux saisons à l’animation aux côtés d’Ornella Fleury et Rémy, le présentateur de 44 ans quitte ses fonctions pour se concentrer sur d’autres projets, notamment ses débuts au théâtre en décembre avec la pièce La Lettre au Casino de Paris. Ce départ intervient dans un contexte délicat pour NRJ, en proie à une érosion notable de son audience, rendant la recherche d’un successeur à Camille Combal particulièrement urgente.

Depuis son arrivée sur la tranche après l’éviction controversée de Sébastien Cauet en 2023, Camille Combal avait assuré une transition stable malgré les circonstances particulières. Initialement considéré comme un intérim, son rôle s’est transformé en mission de longue haleine. Néanmoins, les audiences ne sont pas au rendez-vous. Selon les chiffres de Médiamétrie pour la période janvier-mars 2026, NRJ compte 3,7 millions d’auditeurs, un chiffre en baisse de 475 000 en un an. Plus spécifiquement, l’émission de l’après-midi animée par Camille Combal perd 107 000 auditeurs, un signal alarmant pour cette tranche stratégique.

Ce déclin poussent désormais NRJ à identifier rapidement un animateur capable de redynamiser cette plage horaire. Sécuriser la fidélité de son audience et regagner des parts de marché devient un impératif alors que la rentrée approche à grands pas et qu’aucune solution officielle n’a encore été dévoilée.

NRJ envisagerait de revenir vers Sébastien Cauet malgré les tensions passées, tout en évaluant Manu Levy et Jeremstar

Parmi les pistes envisagées par la direction de NRJ, le retour de Sébastien Cauet constitue la proposition la plus audacieuse et, paradoxalement, la plus délicate. Animateur emblématique évincé en 2023 dans un contexte judiciaire tendu lié à une mise en examen pour viols et agressions sexuelles, Cauet a depuis repris la matinale d’Europe 2 à partir d’avril 2025. Sa séparation avec NRJ avait été marquée par un conflit juridique sévère, la cour d’appel de Paris ayant rejeté ses demandes d’indemnisation. Pourtant, d’après Le Parisien et le journaliste Kevin Boucher-Rappet, NRJ envisagerait de le faire revenir pour reprendre la tranche laissée vacante par Camille Combal, un scénario qui impliquerait un engagement direct du président fondateur Jean-Paul Baudecroux dans les négociations.

Si cette option ne venait pas à se concrétiser, un autre animateur historique de NRJ serait dans les starting-blocks : Manu Levy. Voix bien connue des auditeurs fidèles, Manu Levy pourrait être repositionné de la matinale à la tranche de l’après-midi, suggérant une stratégie de la station visant à capitaliser sur les personnalités déjà identifiées et appréciées par son public. Cette alternative a été évoquée par le journaliste Clément Garin et traduirait un choix plus pragmatique.

Autre profil considéré, plus surprenant encore, Jeremstar, influenceur et figure du paysage médiatique digital, dont la candidature a été évoquée par Kevin Boucher-Rappet sur le réseau X. Jeremstar, dont l’image est fortement ancrée dans l’univers du web, préparerait actuellement un pilote d’émission, signe que les discussions entre lui et NRJ dépasseraient le simple stade exploratoire. Sa venue témoignerait d’une possible ouverture de la station à des nouvelles formes d’animation, issues des médias digitaux et des communautés en ligne.

Pour l’instant, NRJ n’a pas officialisé le nom de la prochaine personnalité appelée à reprendre la tranche 16h-19h. Morgan Serrano, directeur délégué aux médias musicaux du groupe, a simplement indiqué que la rentrée serait marquée par des surprises. L’attente est forte du côté des équipes, conscientes que les prochains choix auront un impact significatif sur le positionnement stratégique de la station et sur sa capacité à reconquérir un public plus large.