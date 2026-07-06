Camille Cerf retire le paréo pour montrer les effets de sa maladie

Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, a récemment partagé un témoignage visuel fort sur sa lutte contre le lipœdème, une maladie chronique encore peu connue. Le 5 juillet 2026, elle a publié une vidéo dans laquelle elle dévoile pour la première fois ses jambes affectées par cette pathologie, marquant ainsi un tournant dans son engagement à sensibiliser le public. Cette démarche intervient plusieurs mois après ses premières révélations sur son diagnostic, suscitant une attention particulière autour de cette maladie qui touche principalement les femmes.

Dans cette vidéo postée sur Instagram, Camille Cerf exprime la difficulté qu’elle a rencontrée pour oser montrer son corps tel qu’il est, un geste qu’elle qualifie d’« exercice de transparence » complexe. Après avoir annoncé en février 2026 être atteinte de lipœdème, la jeune femme s’était ensuite inconsistante sur ce diagnostic lors d’une interview en mai. Cette nouvelle étape est perçue comme une volonté de répondre à l’attente de sa communauté, curieuse de voir concrètement les effets de cette affection sur ses jambes.

Camille confie avoir mis plusieurs semaines pour trouver le courage de filmer cette vidéo, soulignant à quel point le sujet reste un « complexe profondément ancré ». Elle explique avoir cherché à montrer une image honnête tout en précisant que ses jambes ont déjà bénéficié de mesures médicales et d’adaptations de style de vie depuis le diagnostic. Ainsi, les images diffusées ne représentent pas un stade non traité, mais illustrent également les progrès obtenus grâce à la prise en charge.

Un exercice de transparence plus difficile que prévu pour Camille Cerf

« Je pensais que j’étais prête à en parler, mais finalement, c’est tellement un complexe, c’est tellement quelque chose que j’essaie de cacher depuis des années, que j’ai beaucoup de mal à faire cette deuxième vidéo », confie Camille Cerf en introduction de sa prise de parole. L’ancienne reine de beauté souligne qu’elle est consciente de l’attente suscitée après sa première vidéo où elle avait mentionné la maladie sans jamais dévoiler ses jambes.

Elle explique que sa démarche passe par un besoin de compréhension mutuelle avec ses abonnés, qui cherchent à visualiser concrètement les manifestations du lipœdème. Camille souligne aussi qu’elle-même éprouve cette curiosité lorsqu’elle découvre d’autres témoignages, et souhaite offrir une image sincère de son vécu. Toutefois, elle tient à rappeler que son apparence a évolué grâce à un suivi médical adapté, comprenant un encadrement par des professionnels, ainsi que des changements dans son quotidien destinés à réduire les symptômes.

Des critères précis pour identifier le lipœdème

Dans la seconde partie de la vidéo, Camille Cerf détaille les caractéristiques visibles du lipœdème sur son corps. Tout d’abord, elle évoque la diversité des formes et stades de cette maladie, précisant qu’elle ignore où elle-même se situe dans ce spectre. Elle mentionne notamment que ses chevilles paraissent fines, mais qu’en réalité, des mesures montrent une accumulation notable de graisse à ce niveau.

Elle insiste sur l’importance du diagnostic médical, rappelant que seul un angiologue est habilité à confirmer la présence du lipœdème. Camille partage également certains symptômes visibles qu’elle observe, tels que l’apparition récurrente d’ecchymoses spontanées ou lors de simples chocs, dont elle ne retrouve jamais la cause précise. Elle parle aussi de ce qu’elle qualifie de « fat pads » : des zones fortement localisées de graisse résistante à l’exercice physique, notamment au niveau de la culotte de cheval et de l’intérieur des cuisses.

Ne se positionnant pas comme experte médicale, Camille Cerf souligne qu’elle relate son expérience personnelle et invite sa communauté à rectifier ses propos si besoin. Ce témoignage s’inscrit dans un effort plus large de sensibilisation au lipœdème, dont la méconnaissance freine souvent la reconnaissance et la prise en charge adaptées de la maladie, qui touche majoritairement les femmes et peut engendrer un lourd fardeau physique et psychologique.