CAMES: Placide Clédjo, candidat du Bénin au poste de directeur des programmes

Le directeur de l’école doctorale pluridisciplinaire « Espace, Culture et Développement » de l’université d’Abomey Calavi, le professeur Placide Clédjo pour ne pas le nommer est candidat du Bénin au poste de directeur des programmes du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Professeur titulaire de climatologie au département de géographie et d’aménagement du territoire de l’université d’Abomey calavi, Placide Clédjo est candidat du Bénin au poste de directeur des programmes du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Il faut préciser qu’en dehors du professeur Placide Clédjo, le Bénin vise un autre poste au sein du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Il s’agit du poste de secrétariat général et c’est Christine Ouinsavi qui bénéficie du soutien du gouvernement pour y postuler.

Créé par les chefs d’Etat de l’organisation commune africaine et malgache, le conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) est investi de plusieurs missions qui se présentent comme suit:

Instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres ;

Collecter et diffuser tous documents universitaires ou de recherche ;

Préparer les projets de conventions entre les États concernés dans les domaines de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et contribuer à l’application de ces conventions ;

Coordonner les systèmes d’Enseignement Supérieur et de la Recherche afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays.

