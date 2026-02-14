Cameroun : Yaoundé et le FMI s’accordent sur des chantiers prioritaires d’infrastructures avant la conclusion

Le 12 février 2026, une mission du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Christine Dieterich a présenté à Yaoundé les résultats d’une revue macroéconomique entamée le 2 février, mettant en lumière des goulots d’étranglement structurels—routes, énergie et télécommunications—qui freinent la croissance du Cameroun et pèsent sur la soutenabilité des finances publiques et des réserves de change de la zone CEMAC.

Le 12 février 2026, une mission du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Christine Dieterich a présenté à Yaoundé les résultats d’une revue macroéconomique entamée le 2 février, mettant en lumière des goulots d’étranglement structurels—routes, énergie et télécommunications—qui freinent la croissance du Cameroun et pèsent sur la soutenabilité des finances publiques et des réserves de change de la zone CEMAC.

La délégation a tenu des échanges avec le ministère des Finances, le ministère de l’Économie, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), le Comité technique de suivi et des représentants du secteur privé lors de sessions à Douala et Yaoundé. Les discussions ont convergé vers la nécessité d’accélérer les investissements publics et privés et d’améliorer la capacité d’exécution des projets pour obtenir des résultats tangibles sur l’activité économique.

Christine Dieterich a souligné que les besoins d’investissement étaient importants pour « libérer l’énorme potentiel » du pays, tout en insistant sur l’importance d’un financement soutenable pour éviter toute fragilisation de la stabilité macroéconomique. La cheffe de mission a mis en avant la mobilisation des recettes comme base essentielle pour financer des investissements durables, rappelant que la marge d’endettement du Cameroun est limitée.

Priorités identifiées et implications pour la coopération avec le FMI

Parmi les priorités identifiées figurent des réformes pour renforcer les secteurs des infrastructures routières, énergétiques et des télécommunications. Sur ce dernier point, la mission a noté que le secteur souffre d’une réglementation stricte qui limite son potentiel de création de croissance et d’emploi, recommandant une meilleure ouverture et une facilitation des investissements privés.

Les échanges ont également porté sur les modalités de mise en œuvre de projets en partenariat avec des bailleurs et investisseurs extérieurs. La cheffe de mission a insisté sur la nécessité d’une exécution plus efficace et plus rapide des projets d’investissement, en pointant la capacité administrative et institutionnelle du gouvernement comme facteur déterminant pour atteindre les résultats escomptés.

Ces discussions interviennent dans le cadre de la préparation d’un nouvel accord quadriennal 2026-2029 entre le Cameroun et le FMI. En octobre 2025, le gouvernement avait décidé de soumettre au président de la République la question de la conclusion d’un programme avec le Fonds, le ministre des Finances Louis Paul Motazé plaidant pour la reconduction du partenariat afin de préserver les appuis budgétaires qui l’accompagnent.

Au niveau sous-régional, une session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale, tenue le 19 janvier 2026, a évalué des mesures de redressement macroéconomique. Le document examiné établit un lien direct entre la stabilisation des réserves extérieures de la CEMAC et la poursuite des programmes avec le FMI.

Les services de la BEAC ont chiffré une diminution des réserves de change à hauteur de 1 335,7 milliards de FCFA entre mars et novembre 2025 — l’équivalent d’environ un mois d’importations de biens et services — et attribuent cette détérioration à une faible cadence de rapatriement des recettes d’exportation, à l’alourdissement du service de la dette extérieure, au versement de dividendes et aux achats de produits stratégiques, dans un contexte de baisse des cours du pétrole et de dépréciation de l’euro face au dollar.

Les estimations internes de la BEAC montrent que, sans appuis externes tels que ceux du FMI, l’érosion des réserves pourrait se poursuivre jusqu’en 2029 ; les financements du Fonds représenteraient près de 40 % du stock total des réserves de change de la zone, selon les services communautaires