Cameroun: Yannick Noah en guerre avec ses sœurs au sujet d’un héritage familial

Des tensions familiales opposeraient le chanteur Yannick Noah à plusieurs membres de sa fratrie au sujet d’un héritage au Cameroun, selon des informations rapportées par le chroniqueur Gilles Verdez et reprises par Voici.fr. Les accusations portent sur la gestion des biens et terres hérités du père, Zacharie Noah, et incluent des allégations graves, dont une évocation d’une tentative d’assassinat et de séquestration par l’un des membres de la famille ; ces faits n’ont, à ce stade, pas été confirmés par des éléments juridiques publics.

Les éléments disponibles indiquent que, depuis le décès de Zacharie Noah, Yannick Noah aurait été investi d’un rôle central dans la gestion des biens familiaux, en partie parce qu’il serait devenu le chef du village autrefois dirigé par Zacharie. C’est sur cette base que plusieurs de ses sœurs lui reprocheraient aujourd’hui d’avoir pris des décisions unilatérales concernant la disposition et l’exploitation de terrains et de biens hérités.

Selon les propos rapportés, les reproches formulés par certaines sœurs mettent en avant un défaut de consultation et une répartition jugée inéquitable des bénéfices issus des propriétés. Les tensions s’inscriraient donc autant sur le plan patrimonial que sur le plan des usages et des droits coutumiers évoqués par les intéressés.

Réactions et éléments fournis par l’entourage

En réaction aux accusations, Isabelle Camus, ex-épouse de Yannick Noah, a pris la parole en exclusivité pour TBT9. Elle a décrit l’artiste comme « profondément généreux » et a détaillé des actes d’aide financière et matérielle en faveur de sa famille au Cameroun. « J’ai passé 18 ans avec Yannick, et je peux vous dire que c’est quelqu’un de profondément généreux », a-t-elle déclaré, précisant qu’il aurait soutenu leur père, acheté un logement à leur mère, et aidé une sœur quand elle vivait à Saint-Barthélemy, puis à son retour au Cameroun.

Isabelle Camus affirme également que certains meubles fournis lors de ces relogements provenaient du couple et que Yannick se serait montré attentif aux besoins de ses proches. Ces éléments constituent une version défensive et contextuelle des faits, telle que présentée par une personne de l’entourage direct du chanteur.

Du côté des accusations, le chroniqueur Gilles Verdez, sur le plateau de Tout beau tout n9uf, relaie des informations initialement publiées par Voici.fr. Il évoque que « ses sœurs l’accusent de détourner ou de monopoliser l’héritage familial », en mettant l’accent sur la gestion des terres et des biens hérités de Zacharie Noah.

