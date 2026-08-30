Cameroun: vers un retour de Médecins sans frontières dans les régions anglophones?

Cinq ans après avoir été contrainte de retirer ses équipes des régions anglophones du Cameroun en proie à un conflit séparatiste, Médecins sans frontières (MSF) discute avec les autorités camerounaises d’un possible retour de ses activités humanitaires et médicales dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays. L’organisation avait quitté le Nord-Ouest en août 2021 puis le Sud-Ouest en 2022, après des accusations de partialité formulées par Yaoundé et des poursuites judiciaires visant cinq de ses employés.

« Je remercie le nouvel état d’esprit des autorités camerounaises de pouvoir accepter de se dire qu’il y a des besoins et que nous devons revoir les choses. On le fera avec toutes les parties prenantes et la collaboration sera encore meilleure qu’avant », a déclaré Maman Karsou, chef de mission de MSF au Cameroun.

Les discussions associent notamment le ministère de la Santé et celui en charge de la Défense, afin de définir de nouvelles bases de collaboration avec l’ensemble des parties concernées, précise MSF.

Les cinq employés de MSF poursuivis en 2021 devant le tribunal militaire de Buea, dans le Sud-Ouest, pour complicité de sécession, avaient finalement été acquittés l’année suivante.

Cyrille Rolande Bechon, de l’ONG Nouveaux droits de l’homme, estime que de telles accusations « portent un coup sérieux sur l’image, sur l’engagement, sur tous les aspects du travail humanitaire ».