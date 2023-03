Cameroun: une jeune métisse se déshabille en pleine rue à Yaoundé

Une jeune métisse s’est affichée nue dans les rues de Yaoundé le mercredi 8 mars 2023 laissant plusieurs Camerounais sous le ch0c.

Au Cameroun, la journée du 8 mars 2023 restera gravée dans les cœurs des camerounais. En pleine journée, alors que le soleil était au zénith, une jeune femme métisse a été aperçue en train de se balader nue sans gène à l’Entrée Simbock au Carrefour Jouvence sous le regard étonnant des populations..

Selon les informations de 237online, la jeune femme est descendue d’un pickup de couleur bleue, non loin de l’Entrée Simbock, s’est empressée de retirer tous ses vêtements avant de commencer à marcher nue. « Elle a parcouru une distance considérable à pied avant d’emprunter une moto au Carrefour Jouvence. Elle a été aperçue à bord de la moto au niveau du Carrefour Olympique », précise le média.

Pour certains observateurs, il pourrait s’agir d’une pratique mystique si la jeune femme n’est pas atteinte de troubles mentaux. Cette dernière thèse a été confirmée par l’oncle et tuteur de Anne Sophie qui est monté au créneau pour faire des clarifications.

Non assistance à Anne Sophie

« Anne Sophie a malheureusement eu un gros malaise ce matin n’ayant eu personne a ses côtes pour lui porter secours vous avez eu droit a ce triste spectacle ce jour du 08 Mars 2023. Le plus triste est qu’au lieu de lui porter secours ,son malheur s’est transformé en spectacle et les premières personnes a la lynché étaient des femmes qui se sont transformées en grands reporters pour exposer sa nudité et poster sur les réseaux sociaux alors qu’un bout d’étoffe aurait suffit pour la protéger », a réagi l’oncle.

« Drôle de manière de fêter la Femme chez nous aujourd’hui. Tout le monde peut se retrouver dans la situation dans laquelle Sophie s’est retrouvée aujourd’hui et j’ose croire que vous voudriez être protégée dans ce moment de fragilité », a-t-il ajouté.