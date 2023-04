Cameroun: un retour d’André Onana chez les Lions Indomptables? L’avis de Zambo-Anguissa

Le milieu de terrain camerounais, André-Frank Zambo Anguissa, ne croit pas à un retour en sélection d’André Onana, alors que le gardien de l’Inter Milan avait annoncé sa retraite internationale lors de la Coupe du monde 2022.

« Je peux dire avec fierté que j’ai réalisé mon plus grand rêve. Cependant, toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin », publiait André Onana (34 sélections) sur ses réseaux, lors de la Coupe du monde 2022. Le gardien de but de l’Inter Milan avait rompu les amas avec sa sélection nationale au lendemain de sa brouille avec son entraîneur Rigobert Song pendant le rassemblement au Qatar.

Quelques mois après cette polémique, l’eau est-elle passée sous les ponts? Alors qu’un possible retour de l’enfant rebelle dans la tanière des Lions agite la toile, Zambo Anguissa lui n’y croit pas trop. Dans une interview accordée lundi à Canal+ Sport Afrique, où il a brossé l’actualité du football camerounais, le milieu de terrain de Naples s’est prononcé sur les chances d’assister à un retour de son compatriote en sélection.

« Tout ça dépend du joueur avant tout. Quand tu te sens bien dans ta tête et que tu te sens prêt à faire les choses, tu les fais. (…) C’est une décision que lui (Onana, ndlr) seul peut prendre. Il a décidé de prendre sa retraite internationale. Tu ne peux pas le forcer. Tu peux discuter avec lui si tu veux. Si psychologiquement, il n’est pas prêt à revenir, il ne reviendra pas. (…) Le coach l’a dit, les portes lui sont ouvertes. On sait l’atout qu’il représente pour l’équipe nationale », a confié le pivot défensif des Partenopei.

#TDA 🌍 – La dernière fenêtre internationale, son rôle au sein de la sélection, la question André Onana : André-Frank Zambo Anguissa 🇨🇲 s'est confié à notre micro ⤵ pic.twitter.com/ARL50NJ6Ii — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 3, 2023