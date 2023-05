Cameroun: un match amical avec la Russie annulé

-Publicité-

La sélection camerounaise a annulé son match amical avec l’équipe de Russie, alors que la rencontre devrait se tenir en juin prochain à Moscou, a rapporté mardi le journal russe Sport-Express.

Le match devait être le premier joué par le Cameroun sur le sol russe. Il devait avoir lieu au stade Luzhniki de Moscou le 15 juin, mais la rencontre a été annulée après l’intervention du gouvernement camerounais, selon le journal russe Sport Express.

Auparavant, le président de l’Union russe de football (URF), Alexandre Dioukov, avait déclaré à TASS que l’union négociait un match à domicile pour l’équipe nationale russe en juin, sans préciser un éventuel adversaire. L’URF discute également de la possibilité d’organiser un match amical contre l’équipe nationale chinoise

La raison pour laquelle le gouvernement de Yaoundé a bloqué le match n’est pas claire car les relations avec la Russie ces dernières années avaient été amicales alors que l’ancienne puissance coloniale, la France, commençait à perdre de son influence au Cameroun.

En avril 2022, peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, le Cameroun a signé un accord militaire stratégique avec la Russie qui couvrait la vente d’armes et de camions blindés, ainsi que la collecte de renseignements et la formation

Les deux nations ne se sont rencontrées pour la première fois qu’à la Coupe du monde 1994 au stade de Stanford lorsqu’Oleg Salenko a marqué cinq buts alors que la Russie s’imposait 6-1 en phase de groupes. Le seul autre match entre les deux nations remonte à 2011, un match nul 0-0 disputé en Autriche.

Le 28 février 2022, la Fédération internationale de football association (Fifa) et l’Union des associations européennes de football (UEFA) ont suspendu les clubs et équipes russes de la participation aux compétitions internationales à cause de la situation en Ukraine.

