Cameroun: « un manque de respect », Manqoba Mngqithi s’en prend à André Onana

L’arrivée tardive d’André Onana dans la tanière des Lions Indomptables, lesquels ont disputé leur premier de la CAN 2023 sans le gardien de but de Manchester United, n’a pas du tout plu à l’entraineur de Mamelodi Sundows, Manqoba Mngqithi, qui parle d’un manque de respect envers la sélection camerounaise.

Arrivée à Yamousoukro à quelques heures du match contre la Guinée en première journée du groupe C à la CAN 2923, André Onana a finalement regardé le match du Cameroun depuis les tribunes.

Convoqué avec les Lions Indomptables, avec un joueur qui devrait rallier la tanière des Lions Indomptables au moins une semaine avant le début de la compétition, le gardien de but de Manchester United a préféré donner la priorité à son club.

Lequel a utilisé le portier de 27 ans jusqu’à dimanche dernier avec une rencontre contre Tottenham (2-2), soit la veille de l’entrée en lice du Cameroun à la Coupe d’Afrique des nations.

Une situation qui a fait réagir toute l’Afrique, qui a critiqué l’ancien portier de l’Ajax pour sa décision. Entraineur de Mamelodi Sundowns, Manqoba Mngqithi y voit lui un manque de respect flagrant envers la sélection camerounaise. Le technicien sud-africain estime qu’en faisant passer son club en premier devant sa fédération et ses coéquipiers, le natif de Nkol Ngok a pris les siens pour des moins que rien.

Manqoba Mngqithi ne cache pas ses impressions envers André Onana

« Je pense que cela se résume à nos Fédérations et à nos joueurs. Parce que si, en tant que joueur, vous respectez votre pays, vous respectez vos coéquipiers, vous respectez tout ce qui a trait à votre fédération, il faut même aller jusqu’à demander à votre fédération de vous donner une chance. C’est déjà pour moi un signe de manque de respect envers le reste du groupe« , estime Manqoba Mngqithi dans des propos relayés par Africafootunited.

« Si tous les autres joueurs se rencontrent à une date précise, quel que soit l’endroit où vous jouez, vous devez respecter cette date. D’autres joueurs l’ont déjà fait et on s’attend à ce que nos fédérations et nos pays soient respectés de la même manière que les pays européens veulent être respectés quand il s’agit des Euros », a-t-il expliqué.

Alors que le Cameroun affronte le Sénégal vendredi prochain, lors de la deuxième journée du groupe C, un match décisif pour les Lions Indomptables qui doivent arracher la victoire pour se relancer après leur nul contre la Guinée (1-1), André Onana devrait retrouver les cages. A moins que Rigobert Song ne décide de reconduire Fabrice Ondoa dans les buts.