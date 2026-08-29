Cameroun : un collectif réclame des réponses sur des ressortissants engagés dans l’armée russe

Un collectif créé à Yaoundé en août 2026 demande des réponses sur le sort de Camerounais partis combattre aux côtés des forces russes en Ukraine, après la confirmation officielle de 16 décès. La mobilisation remet en lumière un dossier déjà signalé par les autorités camerounaises au printemps.

Baptisé « Ramenez nos fils et nos frères », le mouvement réunit des acteurs de la société civile et des familles concernées. Il demande des informations sur les disparus, le rapatriement des corps et le démantèlement des recrutements qu’il présente comme frauduleux.

Aucun total public consolidé n’a été communiqué au-delà de ces 16 morts. Le nombre de Camerounais recrutés, disparus ou tués au-delà des cas officiellement notifiés en avril 2026 n’est donc pas établi publiquement.

Le 7 avril 2026, le ministre camerounais des Relations extérieures avait convoqué l’ambassadeur de Russie à Yaoundé au sujet de ressortissants camerounais enrôlés dans l’armée russe. La Russie avait alors confirmé au Cameroun la mort de 16 soldats contractuels camerounais en Ukraine.