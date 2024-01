Cameroun: un cadre de Rigobert Song renonce à la CAN 2023

-Publicité-

Convoqué avec le Cameroun pour la CAN 2023 malgré son faible temps de jeu à l’OM, François-Régis Mughe a décliné l’invitation de sa sélection. Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Rigobert Song qui a appelé Nicolas Brice Moumi Ngamaleu en renfort.

Il a été la grande surprise de la liste de Rigobert Song pour la phase finale de la CAN 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. En difficulté cette semaine, avec seulement 7 apparitions sous les couleurs du club français de l’Olympique de Marseille, François-Régis Mughe a été appelé par le sélectionneur Rigobert Song pour cette messe continentale. Mais le jeune ailier de 19 ans a décliné l’invitation de son coach, préférant se concentrer sur son club.

Une décision qui a notamment déclenché l’ire de Jean-Michel Larqué, le célèbre journaliste sportif, qui s’est offusqué de ce choix de l’attaquant phocéen sur les ondes de RMC: « Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de variole, tu vas jouer. (…) Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! […] Même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible. »

Nicolas Brice Moumi Ngamaleu en renfort

Si cette défection de François-Régis Mughe ne devrait pas modifier les plans de Rigobert Song en attaque, avec un secteur offensif bien fourni, l’ancien capitaine des Lions Indomptables a tout de même fait appel à un oublié de la liste. L’ex-défenseur a en effet convoqué l’attaquant de Dynamo Moscou, Nicolas Brice Moumi Ngamaleu. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives cette saison avec le club moscovite, le natif de Yaoundé avait été laissé de côté pour cette expédition en terre ivoirienne, de même que le buteur du Bayern Munich, Maxim Choupo-Moting, non retenu.

Nicolas Brice Moumi Ngamaleu convoqué pour remplacer Régis Mughe. Le joueur du Dynamo Moscou arrive dans la tanière aux premières heures de ce 5 janvier pour disputer sa deuxième CAN après celle de 2021. #WECANMAKEIT | #CANTOTALENERGIES2023 | #CMRMAU | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS pic.twitter.com/PPa8tLNoz0 — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) January 4, 2024