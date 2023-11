Cameroun: senti visé par Lady Ponce, Fally Ipupa répond

- Publicité-

Lady Ponce a récemment manifesté son mécontentement contre une société camerounaise, suite à un concert organisé par cette dernière. Indirectement senti visé par les publications de Lady Ponce, Fally Ipupa a réagi.

La société d’Etat Camerounaise Cameroon Telecommunication (Camtel), dans le but de lancer un nouveau produit organise un grand et géant concert le 30 décembre 2023 au stade de la Réunification Bepanda à Douala. Et pour ce grand rassemblement, Camtel a porté son choix sur le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa.

N’ayant pas apprécié ce geste de Camtel, la chanteuse camerounaise Lady Ponce n’a pas hésité à se prononcer, à travers des publications sur sa page Facebook.

Se sentant indirectement visé par les déclarations de la diva Lady Ponce, Dicap La Merveil a répondu à la chanteuse, via une vidéo diffusée sur la toile. « Je viens à travers cette vidéo offrir une opportunité à une grande artiste camerounaise Lady Ponce. Aujourd’hui, le monde est un et les citoyens du monde peuvent répondre à des demandes, satisfaire des communautés, selon leurs compétences’’, a-t-il réagi.

L’équipe de Fally Ipupa a également profité du canal pour inviter la chanteuse camerounaise à partager le podium avec Dicap La Merveil à Kinshasa pour la clôture de la célébration des 10 ans de la fondation au stade des martyrs.