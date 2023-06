Cameroun: Samuel Eto’o visé par une enquête de la FIFA (média)

Selon les informations de Sport News Africa, Samuel Eto’o est visé par une enquête de la FIFA pour une affaire de contrat signé avec une société de paris sportifs. Une enquête dont les résultats pourraient avoir de lourdes conséquences sur le président de la Fécafoot.

Décidément, rien ne va plus dans la maison du foot camerounais. Alors que la Fécafoot est condamnée par la justice française à verser 7 milliards de franc CFA comme indemnité de licenciement à son ancien équipementier Le Coq sportif, c’est au tour de son président d’être visé par une enquête de la FIFA. Selon les informations de Sport News Africa, l’instance faîtière du foot mondial a en effet décidé de l’ouverture d’une enquête contre l’ancien capitaine des Lions Indomptable qui a signé un contrat comme ambassadeur d’une marque de pari sportif.

La source précise que ce sont les acteurs du foot camerounais qui ont demandé à l’administration de Gianni Infantino d’enquêter sur le contrat signé par le président de la Fécafoot avec ladite entreprise de pari sportifs. « Cette enquête se déroule dans la plus stricte confidentialité. Mais les résultats pourraient avoir de lourdes conséquences si les allégations portées contre Samuel Eto’o s’avéraient en violation du Code éthique de la Fifa« , a révélé un ex-employé de la Fecafoot contacté par le média.

- Publicité-

Dans le règlement de la FIFA, il est interdit aux acteurs du football de «prendre part – de manière directe ou indirecte – à des activités de paris, loteries et autres jeux d’argent similaires ou transactions en lien avec des compétitions et matches de football et/ou toute activité associée au football». Si les conclusions de l’enquête venaient à établir une violation du code d’éthique de l’institution basée à Zurich en Suisse, cela pourrait ternir l’image de Samuel Eto’o et plus grave encore, menacé son poste à la tête de la Fédération camerounaise. Affaire à suivre…

Fier ambassadeur de 1xBet! Préparez-vous à une excitation non-stop avec des méga-bonus, des options infinies et une expérience de pari sécurisée. Rejoignez-moi en utilisant le code PAPAETOO et saisissons les opportunités ensemble: https://t.co/fs1eXTkwtY 💰⚽️🔥 pic.twitter.com/RuzS7V2xa8 — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) June 24, 2023

Articles similaires