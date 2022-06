Cameroun: Samuel Eto’o secoue les Lionnes Indomptables après la débâcle en France

Après sa sortie musclée contre l’équipe nationale masculine, Samuel Eto’o s’attaque à la section féminine de la sélection camerounaise. Le président de la Fécafoot a remonté les bretelles à ses dames, après leur défaite face à la France (0-4) en amical, mais avec cette fois-ci des mots plus ou moins doux.

En France, dans le cadre des préparatifs de la CAN Maroc 2022, le Cameroun a livré une rencontre amicale contre l’équipe locale. Un match qui s’est transformé en une correction pour les Lionnes Indomptables, battues par les Bleues sur le score sans appel de 4-0. Malgré pourtant la titularisation des cadres habituelles comme la capitaine Gabrielle Aboudi Onguene et l’attaquante de l’Inter Milan Nchout Ajara, les camerounaises ont été étouffées par les assauts répétées des Françaises qui s’en sont données à cœur joie pour humilier ces Lionnes visiblement sans crocs.

De quoi déchaîner la colère de Samuel Eto’o qui n’a pas hésité à la faire savoir à ses compatriotes. Dans le vestiaire de la sélection féminine du Cameroun à l’issue de la cinglante défaite, le président de la Fécafoot a dicté ses quatre vérités aux Lions Indomptables Indomptables. Mais contrairement à sa descente musclée dans le vestiaire masculin en début du mois lors des éliminatoires de la CAN 2023, l’ancien attaquant du Barça est cette fois-ci allé avec des mots doux mais tout aussi ambitieux.

«Ecoutez mes jeunes sœurs, si je vous dis sincèrement que j’attendais qu’on gagne ce match, ce serait vous mentir. Mais vous allez jouer beaucoup de matchs comme ça. Pour moi, vous êtes les meilleures d’Afrique, mais ce n’est pas le rêve que j’ai pour vous», a lancé le président de la Fédération camerounaise de football. «C’est ici que je vous attends (en Europe, ndlr) parce que je sais qu’en Coupe d’Afrique, minimum on sera en demi-finales. Comme c’est un acquis, le vrai défi est ici, c’est la prochaine Coupe du monde ! Ça, c’est votre défi !»

Le Cameroun lance en juillet prochain la phase finale de la CAN Féminine 2022. Le tournoi africain aura lieu du 2 au 23 juillet dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc. Logées dans la poule B, les Lionnes Indomptables affronteront la Zambie (3 juillet), le Togo (6 juillet) et la Tunisie (9 juillet). A noter que les 4 demi-finalistes de la compétition se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde féminine 2023.

🎥 Samuel Eto’o a remotivé les Lionnes indomptables du Cameroun après le défaite contre la France.



« Pour moi, vous êtes les meilleures d’Afrique mais ce n’est pas le rêve que j’ai pour vous. » 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/iLtm0vk4Pc — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 26, 2022